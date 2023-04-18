Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом

Бывший американский президент Дональд Трамп не имеет шансов вернуться в Белый дом, а нынешнему главе администрации Джо Байдену по силам победить любого кандидата от Республиканской партии.

Бывший американский президент Дональд Трамп не имеет шансов вернуться в Белый дом, а нынешнему главе администрации Джо Байдену по силам победить любого кандидата от Республиканской партии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в опубликованном во вторник интервью телеканалу Sky News.

Говоря про Трампа, Клинтон сказала: "Я всегда думала в особенности о его достижениях в бизнесе, но потом мы увидели его в политике и в правительстве, он был человеком, который совершенно не заботился о правилах. Он совершенно не заботился о законе".

По мнению Клинтон, которая проиграла Трампу президентские выборы в 2016 году, даже будучи выдвинутым от Республиканской партии на пост главы государства, вернуться в Белый дом у него не получится. "Я думаю, что больше людей, чем раньше, узнали все о нем и о его поведении", - заметила Клинтон.

"У него есть ядро поддержки, которое, вероятно, поможет ему быть номинированным от Республиканской партии. Но я не думаю, что он может победить на всеобщих выборах против президента Байдена", - сообщила Клинтон, возглавлявшая внешнеполитическое ведомство США с 2009 по 2013 год.

Также она не считает, что достойную конкуренцию действующему президенту может составить губернатор Флориды Рон Десантис, который наряду с Трампом рассматривается как главный фаворит на выдвижение от республиканцев на намеченные на 2024 год президентские выборы. "Никто за пределами Флориды не знает особенно о нем, а во Флориде люди видят, что он делает сумасшедшие вещи", - сказала Клинтон. "Так что я на самом деле верю, что президент Байден будет переизбран вне зависимости от того, кто будет кандидатом от Республиканской партии", - выразила уверенность Клинтон.