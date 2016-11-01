Хиллари Клинтон продолжает лидировать в гонке за пост президента США - ОПРОС

Вашингтон. 1 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон продолжает удерживать лидерство в гонке за пост президента США.

Как сообщает корреспондент Report, согласно опросу, проведенному Reuters/Ipsos, Клинтон опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на 5%, несмотря на разразившийся на прошлой неделе скандал касательно начатого ФБР расследования в отношении бывшего Госсекретаря США Х.Клинтон.

Так, 44% опрошенных поддержали кандидатуру Клинтон, Трампа - 39%.

Если сравнить этот результат с опросами, проведенными на прошлой недели до заявления ФБР, то тогда преимущество Клинтон перед Трампом составляло 6%.

В то же время результаты других опросов и прогнозов говорят о большем отрыве Х.Клинтон от своего основного соперника Трампа.

Так, согласно прогнозу аналитического сайта fivethirtyeight.com Клинтон имеет 75,2% шанса на успех, Трамп - 24,8%. При этом, согласно их опросу, Клинтон удастся набрать 311 голосов выборщиков, а Трампу - 225 (для победы на выборах кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков).

При этом, кандидатуру Клинтон поддерживают - 49,2% населения США, Трампа - 44,5%.