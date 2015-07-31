Хиллари Клинтон призвала Конгресс США к отмене американского эмбарго на торговлю с Кубой

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, считающаяся наиболее вероятным кандидатом Демократической партии на президентских выборах в 2016 году, призвала американский Конгресс к отмене эмбарго на торговлю с Кубой, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Выступая в пятницу во Флоридском международном университете в Майами, она также пообещала облегчить американцам возможность поездок на Кубу в случае ее избрания президентом США на предстоящих выборах.

"Эмбарго в отношении Кубы должно уйти (в прошлое) раз и навсегда", - сказала она.

Днем ранее представитель предвыборной кампании Клинтон заявил, что "доводы республиканцев против расширения взаимодействия (с Кубой) - это часть провалившейся политики прошлого".

Социологи отмечают, что позицию республиканцев по этому вопросу поддерживают в основном пожилые кубинцы, эмигрировавшие когда-то в США. В то же время молодое поколение американцев кубинского происхождения выступает за скорейшую нормализацию связей со своей исторической родиной.

Соединенные Штаты и Куба объявили о намерении восстановить дипломатические отношения в декабре прошлого года и после длительных переговоров 20 июля вновь открыли посольства в Вашингтоне и Гаване. Помимо этого администрация Обамы исключила Кубу из американского списка государств-спонсоров терроризма и ослабила некоторые ограничения в двусторонней торговле. Полностью же отменить эмбарго, действующее уже более 50 лет, может только Конгресс США.