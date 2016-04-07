Хиллари Клинтон пообещала избирателям заставить Китай "ходить по струнке"

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выразила недовольство политикой Пекина, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Китай нелегально наводняет наш рынок дешевыми товарами, крадёт наши торговые секреты, манипулирует со своей валютой, предоставляет несправедливые преференции своим госкомпаниям и дискриминирует американские компании",— заявила Клинтон.

Она пообещала поднять перед китайским руководством "самые острые вопросы: от хакерских атак до прав человека, изменения климата, торговых проблем".

По словам Хиллари Клинтон, если Китай не пойдёт на её условия, то рискует лишиться доступа на американский рынок.