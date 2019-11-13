Хиллари Клинтон ответила на вопрос, пойдет ли она на выборы в 2020 году

Хиллари Клинтон заявила, что у нее нет планов выдвигаться в президенты в 2020 году, но что на нее идет давление с тем, чтобы она эти планы поменяла, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Как я говорю - никогда, никогда, никогда не говори никогда", - ответила Клинтон в интервью Би-би-си на вопрос о возможности вновь баллотироваться в президенты после поражения в 2016 году.

"Могу вам сказать, что многие люди оказывают на меня огромное давление с тем, чтобы я подумала об этом", - сказала Клинтон. "Но пока, сидя в этой студии и говоря с вами, могу сказать, что это совершенно не в моих планах", - добавила она.

Клинтон выступала кандидатом Демократической партии на выборах 2016 года. Она считалась безусловным фаворитом, однако ее оппонент-республиканец Дональд Трамп одержал неожиданную победу.