Хиллари Клинтон допускает участие в президентских выборах в 2020 году

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Экс-кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон заявила своему окружению, что допускает возможность своего участия в президентских выборах в 2020 году, передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Отмечается, что об этом сообщил корреспондент CNN Джефф Зелени, которому три его неназванных собеседника сказали, что сама Клинтон говорила, что она «не закрывает двери».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов «сразиться» с Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2020 году.

Напомним, что сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис также объявила, что поборется за кресло президента США.