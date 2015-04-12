Хиллари Клинтон будет апеллировать к среднему классу

Bakı. 12 aprel. REPORT.AZ/ Предполагаемая президентская кампания Хиллари Клинтон будет сконцентрирована на экономических проблемах среднего класса, работающих женщин и нового поколения, заявили два ее высокопоставленных советника на условиях анонимности.

По их словам, кандидат также представит себя как будущего президента, способного ладить с Конгрессом. В Америке это считается едва ли не главным качеством, необходимым хозяину Белого дома, и именно за его недостаток постоянно подвергается критике Барак Обама.

Как сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си", ожидается, что бывшая первая леди, сенатор и госсекретарь в воскресенье официально объявит о своем вступлении в гонку в форме онлайн-обращения.

По мнению большинства аналитиков, выдвижение кандидатом от демократов ей практически гарантировано. Напротив, у республиканцев имеется около десятка примерно равных по силе претендентов, и кто станет соперником Клинтон, предсказать сегодня невозможно.

Представитель Национального комитета Республиканской партии Майкл Шорт в ответ на слова анонимных советников Клинтон заявил, что единственное, что она, по его мнению, способна предложить - это политика "большого государства", в результате которой растет не средний класс, а вашингтонская бюрократия.