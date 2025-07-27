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Хили: Британия готова сражаться в случае конфликта на Тайване

Хили: Британия готова сражаться в случае конфликта на Тайване Министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Австралию заявил о готовности Лондона защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем.
Другие страны
27 июля 2025 г. 21:40
Хили: Британия готова сражаться в случае конфликта на Тайване

Министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Австралию заявил о готовности Лондона защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем.

Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью газете The Telegraph, отвечая на вопрос о том, как Британия готова помочь Тайваню в случае конфликта с Китаем.

"Если нам придется сражаться, как мы это делали в прошлом, Австралия и Великобритания будут сражаться вместе. Мы проводим совместные учения и вместе проводим подготовку, что помогает нам быть сдерживающей силой", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что говорит в "общих чертах", и отметил, что Великобритания предпочла бы разрешать споры в Индо-Тихоокеанском регионе "мирным" и "дипломатическим" путем. В ответ на вопрос о том, готов ли Лондон установить официальные отношения с Тайванем, Хили заявил, что "на данный момент Британия не рассматривает изменение курса относительно Тайваня". Британия не признает Тайвань независимой страной и не установила с ним официальных политических отношений.

В воскресенье Хили вместе с вице-премьером Австралии Ричардом Марлзом посетил британский авианосец HMS Prince of Wales, который находится в азиатско-тихоокеанском регионе для участия в совместных с США учениях.

Во время визита в Австралию правительства Лондона и Канберры также подписали Джилонгский договор – новое 50-летнее соглашение о безопасности, которое укрепляет сотрудничество в рамках пакта Аукус (Австралия, Великобритания и США), включая разработку атомных подводных лодок.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri: Britaniya Tayvan münaqişəsi zamanı döyüşməyə hazırdır

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