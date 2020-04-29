Хилари Клинтон официально поддержала кандидатуру Байдена на пост президента

Кандидат в президенты США на выборах 2016 года и экс-госсекретарь Хилари Клинтон во вторник 28 апреля заявила о поддержке кандидатуры бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена в президенты.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Я очень рада быть частью вашей кампании не только для поддержки (кандидатуры Байдена), но и для того, чтобы осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", - сказала Клинтон в видеобеседе с Байденом.

Отметим, что бывший вице-президент США Джо Байден победил на первичных выборах демократов в штате Вайоминг, получив почти три четверти голосов и более двух третей его делегатов.

Байден получил 72,2% голосов, или голоса 10 делегатов на съезде Демократической партии. Остальные 27,8% были отданы Берни Сандерсу, который уже объявил ранее о выходе из предвыборной гонки.