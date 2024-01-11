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"Хезболлах" выпустила 30 ракет по израильскому городу Карьят-Шмона

"Хезболлах" выпустила 30 ракет по израильскому городу Карьят-Шмона Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" обстреляли город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы с Ливаном.
Другие страны
11 января 2024 г. 22:32
Хезболлах выпустила 30 ракет по израильскому городу Карьят-Шмона

Вооруженные формирования "Хезболлах" обстреляли город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы с Ливаном.

Как передает Report со ссылкой на телестанцию Al Mayadeen, они выпустили по этому пограничному населенному пункту 30 снарядов из реактивных систем залпового огня. По ее сведениям, семь поселенцев получили ранения.

Ранее военно-информационная служба "Хезболлах" сообщила в своем Telegram-канале об обстреле механизированного патруля израильских войск в районе Биркет-Риша. Удары управляемыми противотанковыми ракетами были нанесены также по семи израильским погранпостам.

"Проведенные операции стали ответом на гибель двух сотрудников службы гражданской обороны во время налета израильских ВВС на ливанский поселок Ханин", - подчеркивается в заявлении шиитских формирований. В нем утверждается, что в результате прямых попаданий в рядах противника есть убитые и раненые.

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