Боевики "Хезболлах" нанесли удары по району к северу от Хайфы, есть погибшие

"Хезболле" взяли на себя ответственность за ракетный удар по израильской городской агломерации Крайот, расположенной к северу от Хайфы.

Движение "Хезболлах" взяло на себя ответственность за ракетный удар по израильской городской агломерации Крайот, расположенной к северу от Хайфы.

Как передает Report, об этом сообщает ливанский телерадиоканал LBC со ссылкой на заявление движения.

"Бойцы Исламского сопротивления в четверг атаковали Крайот к северу от города Хайфа с использованием ракет", - говорится в сообщении.

Согласно информации, обстрелам движения "Хезболлах" подверглись израильские казармы, расположенные в населенном пункте Зарит недалеко от израильско-ливанской границы, а также израильские войска в населенном пункте Авивим в Израиле. Также боевики перехватили беспилотник Elbit Hermes 450, запущенный с территории еврейского государства.

В свою очередь The Times of Israel сообщает, что в результате обстрела Крайота погибли два человека.