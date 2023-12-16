"Хезболлах" нанес ракетный удар по военному объекту на севере Израиля

Вооруженные формирования ливанской шиитской организации "Хезболлах" нанесли удар с юга Ливана по укрепленному району израильских войск в Биркет-Рише.

Вооруженные формирования ливанской шиитской организации "Хезболлах" нанесли удар с юга Ливана по укрепленному району израильских войск в Биркет-Рише.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

"Бойцы выпустили противотанковые управляемые ракеты по израильскому военному объекту на севере еврейского государства", - говорится в заявлении.

Со стороны израильского военного командования информации об атаке на укрепленный район в Биркет-Рише не поступало.