"Хезболлах" атаковала израильский военный лагерь Эльяким

Ливанская милиция "Хезболлах" использовала беспилотные летательные аппараты при атаке на военно-тренировочный лагерь Эльяким на севере Израиля.
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"Силы сопротивления запустили беспилотники, которые нанесли удары по тренировочному лагерю Эльяким Северного военного округа и точно поразили все объекты", - указывается в тексте.
Целью "Хезболлах" во второй половине дня впервые стала ремонтно-техническая база израильских ВВС, расположенная под Хайфой, по которой были выпущены высокоточные ракеты.
Ранее атакам подверглись полевой лагерь 933-й пехотной бригады "Нахаль" в Нетании и армейская казарма в еврейском поселении Яара.