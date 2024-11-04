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"Хезболлах" атаковала израильский военный лагерь Эльяким

"Хезболлах" атаковала израильский военный лагерь Эльяким Ливанская милиция "Хезболлах" использовала беспилотные летательные аппараты при атаке на военно-тренировочный лагерь Эльяким на севере Израиля.
Другие страны
4 ноября 2024 г. 00:45
Хезболлах атаковала израильский военный лагерь Эльяким

Ливанская милиция "Хезболлах" использовала беспилотные летательные аппараты при атаке на военно-тренировочный лагерь Эльяким на севере Израиля.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале формирования.

"Силы сопротивления запустили беспилотники, которые нанесли удары по тренировочному лагерю Эльяким Северного военного округа и точно поразили все объекты", - указывается в тексте.

Целью "Хезболлах" во второй половине дня впервые стала ремонтно-техническая база израильских ВВС, расположенная под Хайфой, по которой были выпущены высокоточные ракеты.

Ранее атакам подверглись полевой лагерь 933-й пехотной бригады "Нахаль" в Нетании и армейская казарма в еврейском поселении Яара.

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