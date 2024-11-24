"Хезболлах" атаковала базу израильских ВМС в районе порта Хайфа

Ливанская организация "Хезболлах" нанесла массированный ракетный удар по базе израильских ВМС Стелла Марис к северо-западу от портового города Хайфа.

Ливанская организация "Хезболлах" нанесла массированный ракетный удар по базе израильских ВМС Стелла Марис к северо-западу от портового города Хайфа.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в его Telegram-канале.

Отмечается, что операция проводилась "в поддержку стойкости палестинского народа в секторе Газа", а также в целях "защиты Ливана от израильской агрессии".

Ранее отряды "Хезболлах" впервые нанесли удар при помощи беспилотных летательных аппаратов по военно-морской базе в Ашдоде. Организация утверждала, что беспилотники "точно поразили цели".