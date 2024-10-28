"Хезболла" сообщила о новых ударах по территории Израиля

Ливанская организация "Хезболла" заявила о нанесении очередных ударов по израильской территории.

Ливанская организация "Хезболла" заявила о нанесении очередных ударов по израильской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие сообщения опубликованы в Telegram-канале группировки.

Отмечается, что нападению, совершенному при помощи беспилотника, подверглось израильское военно-промышленное предприятие, расположенное в районе северо-западного города Акко.

Кроме того, несколько ракет было выпущено по городу Кирьят-Шмона в северной части еврейского государства у границы с Ливаном.

Информация о последствиях атак не приводится.