О нас

"Хезболла" с 7 октября запустила по Израилю более тысячи ракет и снарядов

"Хезболла" с 7 октября запустила по Израилю более тысячи ракет и снарядов Бойцы ливанской группировки "Хезболла" за время конфликта Израиля с группировкой ХАМАС запустили по израильской территории более тысячи ракет и снарядов.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 05:20
Хезболла с 7 октября запустила по Израилю более тысячи ракет и снарядов

Бойцы ливанской группировки "Хезболла" за время конфликта Израиля с группировкой ХАМАС запустили по израильской территории более тысячи ракет и снарядов.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"С начала войны "Хезболла" запустила по израильской территории более тысячи снарядов и ракет. Однако в итоге эта группировка понесла больший урон, чем мы", - приводит издание слова главы Минобороны.

Отмечается, что обстрелы Израиля со стороны Ливана начались 8 октября, спустя день после нападения палестинского радикального движения ХАМАС.

Израильские военные, как правило, открывают ответный огонь по районам, из которых вели обстрел бойцы "Хезболлы", стороны не ведут крупномасштабных боевых действий друг против друга.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Hizbullah” oktyabrın 7-dən İsrailə 1 000-dən çox raket atıb

Экслюзивные новости

Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi