"Хезболла" с 7 октября запустила по Израилю более тысячи ракет и снарядов

Бойцы ливанской группировки "Хезболла" за время конфликта Израиля с группировкой ХАМАС запустили по израильской территории более тысячи ракет и снарядов.

Бойцы ливанской группировки "Хезболла" за время конфликта Израиля с группировкой ХАМАС запустили по израильской территории более тысячи ракет и снарядов.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"С начала войны "Хезболла" запустила по израильской территории более тысячи снарядов и ракет. Однако в итоге эта группировка понесла больший урон, чем мы", - приводит издание слова главы Минобороны.

Отмечается, что обстрелы Израиля со стороны Ливана начались 8 октября, спустя день после нападения палестинского радикального движения ХАМАС.

Израильские военные, как правило, открывают ответный огонь по районам, из которых вели обстрел бойцы "Хезболлы", стороны не ведут крупномасштабных боевых действий друг против друга.