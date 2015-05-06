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    "Хезболла" решила напасть на "Фронт ан-Нусры" в Сирии

    Насрулла не стал уточнять дату начала наступления

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Действующая в Ливане радикальная организация "Хезболла" нападет на боевиков группировки "Фронт ан-Нусра" на территории Сирии, заявил лидер "Хезболлы" шейх Хассан Насрулла.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си", Насрулла не стал уточнять дату начала наступления. По словам шейха, силы сирийских повстанцев часто переходят границу с Ливаном, осуществляя нападения на силы "Хезболлы", и представляют собой неприемлемую угрозу.

    Многие представители группировки ранее присоединились к вооруженным силам президента Сирии Башара Асада.

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