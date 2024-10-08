"Хезболла" поддержала усилия парламента Ливана по прекращению огня

Ливанское радикальное движение "Хезболла" поддерживает инициативу спикера парламента Ливана Набиха Берри о прекращении огня на юге страны.

Ливанское радикальное движение "Хезболла" поддерживает инициативу спикера парламента Ливана Набиха Берри о прекращении огня на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель генерального секретаря движения Наим Касем в телеобращении.

"Мы поддерживаем политические усилия спикера Берри, но при этом заявляем, что не будем обсуждать никаких условий, пока не будет прекращен огонь", - подчеркнул он.

Касем также заявил, что попытки Израиля и США оказать военное давление на "Хезболлах" ни к чему не приведут.

"Чем дольше будет длиться эта война, тем сильнее число перемещенных лиц в Израиле будет расти. Потому что наши бойцы усилили операции, и все большее число населенных пунктов находятся в пределах досягаемости ракет сопротивления", - сказал он.

2 октября спикер парламента Берри и премьер-министр республики Микати заявили на пресс-конференции в Бейруте о готовности заключить временное перемирие на 21 день для вступления в переговоры об урегулировании пограничных проблем с Израилем.