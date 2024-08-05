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"Хезболла" атаковал штаб 91-й дивизии армии Израиля дронами-камикадзе

"Хезболла" атаковал штаб 91-й дивизии армии Израиля дронами-камикадзе Боевики ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб 91-й дивизии армии Израиля с применением дронов-камикадзе.
Другие страны
5 августа 2024 г. 12:51
Хезболла атаковал штаб 91-й дивизии армии Израиля дронами-камикадзе

Боевики ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб 91-й дивизии армии Израиля с применением дронов-камикадзе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в заявлении пресс-службы движения.

Согласно заявлению, атакованы были места расположения солдат и офицеров.

"Удар был прямым, в результате чего есть погибшие и раненые из числа личного состава", - сообщили в движении.

В пресс-службе движения отметили, что эта атака стала ответом на удары Израиля по ливанским поселениям Базурия, Дейр Сирян и Хула.

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Версия на азербайджанском языке “Hizbullah” İsrail ordusunun 91-ci diviziyasının qərargahına hücum edib
Версия на английском языке Israel's 91st division targeted in Hezbollah's retaliatory drone attack

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