"Хезболла" атаковал штаб 91-й дивизии армии Израиля дронами-камикадзе

Боевики ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб 91-й дивизии армии Израиля с применением дронов-камикадзе.

Боевики ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб 91-й дивизии армии Израиля с применением дронов-камикадзе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в заявлении пресс-службы движения.

Согласно заявлению, атакованы были места расположения солдат и офицеров.

"Удар был прямым, в результате чего есть погибшие и раненые из числа личного состава", - сообщили в движении.

В пресс-службе движения отметили, что эта атака стала ответом на удары Израиля по ливанским поселениям Базурия, Дейр Сирян и Хула.