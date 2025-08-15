О нас

Хезбола угрожает правительству Ливана последствиями за разоружение группировки

Хезбола угрожает правительству Ливана последствиями за разоружение группировки Лидер радикальной группировки Хезболла Наим Касем заявил что официальное правительство Ливана несет ответственность за массовые беспорядки в стране, вызванные планом по разоружению членов группировки.
Другие страны
15 августа 2025 г. 12:58
Хезбола угрожает правительству Ливана последствиями за разоружение группировки

Лидер радикальной группировки "Хезболлах" Наим Касем заявил что официальное правительство Ливана несет ответственность за массовые беспорядки в стране, вызванные планом по разоружению членов группировки.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Кассем также пригрозил, что "в Ливане не останется ни одной живой души", если правительство попытается силой отобрать у "Хезболлах" оружие.

Он добавил, что "Хезболлах" и союзное ей движение Амаль решили отложить любые уличные протесты против плана разоружения, поддерживаемого США и Бейрутом, поскольку они все еще видят возможности для диалога с правительством Ливана. Однако, по его словам, любые будущие протесты могут дойти до посольства США.

Ранее президент Ливана Жозеф Аун подтвердил, что все оружие в стране будет передано под контроль государства.

Кабмин поручил армии Ливана разработать план по разоружению всех вооруженных формирований до конца 2025 года.

