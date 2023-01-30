Херсонская область Украины подверглась обстрелу, есть погибшие и раненые

В результате артиллерийского обстрела жилых кварталов Херсона погибли три человека, еще шесть получили ранения.

В результате артиллерийского обстрела жилых кварталов Херсона погибли три человека, еще шесть получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Отмечается, что из-за российской атаки поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: Херсонская областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома.

"На данный момент известно о 8 пострадавших из-за российских ударов: три человека погибли, пятеро - получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.