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Херсон погрузился под воду

Херсон погрузился под воду 6 июня была взорвана одна из плотин Каховской гидроэлектростанции. Это событие стало одной из самых больших трагедий в хронике войны России в Украине
Другие страны
8 июня 2023 г. 11:44
Херсон погрузился под воду

6 июня была взорвана одна из плотин Каховской гидроэлектростанции. Это событие стало одной из самых больших трагедий в хронике войны России в Украине.

В результате происшествия пропали без вести 7 человек, погибли тысячи животных, разрушены жилые дома и социальные объекты.

В нижнем течении Днепра было затоплено более 90 населенных пунктов, в том числе Херсон. Всего, по последним данным, в Херсонской области затоплено 600 кв. км площади. Александр Проскудин, глава государственной администрации Херсонской области, сообщил, что затоплено 32 процента правого берега Днепра и 68 процентов левого. Уровень воды в этом районе достиг 5,61 метра. С территории уже эвакуировано до 2 тыс. человек, и этот процесс продолжается.

Восточноевропейское бюро Report представляет фоторепортаж из города Херсона, который оказался затоплен.

Отметим, что Каховская ГЭС обеспечивала электричеством, орошением и водоснабжением районы юга Украины, а также ежегодное регулирование стока Днепра для судоходства из Херсона в Запорожье. Станция вместе с Северо-крымским каналом была оккупирована Россией в феврале 2022 года.

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Версия на английском языке ФотоKherson under water - PHOTO REPORTAGE
Версия на азербайджанском языке ФотоSu altında qalan Xerson - FOTOREPORTAJ

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