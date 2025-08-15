О нас

Херш: США получили данные о местоположении заложников в Газе Соединенные Штаты получили данные о местонахождении остающихся в живых заложников в секторе Газа.
Другие страны
15 августа 2025 г. 02:46
Соединенные Штаты получили данные о местонахождении остающихся в живых заложников в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack со ссылкой на источники.

"Мне сообщили, что израильское разведывательное сообщество поделилось с Вашингтоном местоположением остающихся в живых заложников: их удерживают в комплексе туннелей, по которым еще не наносились удары", - написал он.

По словам Херша, заложники предположительно содержатся в двух подземных комплексах в анклаве. "В одном из комплексов в Рафахе на юге Газы, предположительно, удерживается по меньшей мере 10 заложников, которые испытывают проблемы со здоровьем. Еще один похожий комплекс расположен в туннелях под городом Газа", - пишет журналист.

Проведение полномасштабной операции по освобождению заложников сопряжено с рисками и может "привести либо к успешному освобождению или мгновенной смерти как заложников, так и их тех, кто их удерживает". Ситуация осложняется тем, что в случае ликвидации охраняющих заложников бойцов палестинского движения ХАМАС Израиль лишится возможности вернуть тела порядка 30 умерших заложников.

