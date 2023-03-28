Heritage Foundation: США находятся в состоянии холодной войны с Китаем

США находятся в состоянии новой холодной войны с Китаем и этот противник опаснее, чем был Советский Союз.

США находятся в состоянии новой "холодной" войны с Китаем, и этот противник опаснее, чем был Советский Союз.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в докладе стратегического исследовательского института Heritage Foundation.

В докладе указывают, что Соединенные Штаты должны предпринять несколько шагов, чтобы защитить себя от экономических, военных и культурных усилий Китая по вытеснению американского лидерства.

"Независимо от того, признают это политики и эксперты в Вашингтоне или нет, Соединенные Штаты ведут новую "холодную" войну с КНР, противником, еще более способным и опасным, чем был Советский Союз на пике своего могущества", - отметил президент Heritage Foundation Кевин Робертс в предисловии к докладу.

Аналитики также подчеркивают, что Китай "работает на территории США, чтобы подорвать американскую культуру, утвердившись в университетских городках и в городах США, где китайские власти стремятся регулировать деятельность американцев китайского происхождения".

Ранее бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер предупредил, что вторая "холодная" война станет опаснее первой.