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Henkel подписала соглашение о продаже российских активов

Henkel подписала соглашение о продаже российских активов Немецкая компания Henkel подписала соглашение о продаже за 54 млрд рублей своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов, в который входят компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 22:10
Henkel подписала соглашение о продаже российских активов

Немецкая компания Henkel подписала соглашение о продаже за 54 млрд рублей (более $660 млн) своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов, в который входят компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Henkel, опубликованном в четверг.

"Компания Henkel подписала соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов. В апреле 2022 года Henkel приняла решение о продаже своего бизнеса в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма сделки составила 54 млрд рублей. Все необходимые согласования со стороны государственных органов уже получены, а закрытие сделки ожидается в ближайшее время.

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