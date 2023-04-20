Henkel подписала соглашение о продаже российских активов

Немецкая компания Henkel подписала соглашение о продаже за 54 млрд рублей своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов, в который входят компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Немецкая компания Henkel подписала соглашение о продаже за 54 млрд рублей (более $660 млн) своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов, в который входят компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Henkel, опубликованном в четверг.

"Компания Henkel подписала соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов. В апреле 2022 года Henkel приняла решение о продаже своего бизнеса в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма сделки составила 54 млрд рублей. Все необходимые согласования со стороны государственных органов уже получены, а закрытие сделки ожидается в ближайшее время.