Хейли заявила, что война с КНДР остается одним из вариантов действий

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Война с КНДР все еще остается одним из вариантов возможных действий администрации президента Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Эта администрация заняла позицию, показывающую Северной Корее, что может произойти с ними, если они будут угрожать Соединенным Штатам. Никто не хочет воевать. Президент не хочет войны, я не хочу войны. Однако это один из вариантов возможных действий", - сказала она в интервью телекомпании CBS, отвечая на вопрос "готовы ли США начать войну против Северной Кореи".