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Хейли заявила, что не выйдет из предвыборной гонки США

Хейли заявила, что не выйдет из предвыборной гонки США Экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что не выйдет из предвыборной гонки и продолжит борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 08:56
Хейли заявила, что не выйдет из предвыборной гонки США

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что не выйдет из предвыборной гонки и продолжит борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Как передает Report, об этом она сказала в интервью телеканалу CNN после первых результатов первичных выборов (праймериз) республиканцев в штате Мичиган.

"Мы боремся до конца", - подчеркнула кандидат. Хейли отметила, что она ждет "супервторник" 5 марта, когда состоятся первичные выборы сразу в 16 штатах и на одной территории США - в Американском Самоа.

Телеканал CNN сообщил, что после обработки 50% бюллетеней бывший американский президент Дональд Трамп побеждает на праймериз республиканцев в Мичигане, набирая почти 70%. Хейли набрала пока только 27,2% голосов.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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