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Хейли впервые побеждает на праймериз республиканцев в США

Хейли впервые побеждает на праймериз республиканцев в США Бывший постоянный представитель при ООН Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах (праймериз) республиканцев в США в текущем электоральном цикле.
Другие страны
4 марта 2024 г. 06:39
Хейли впервые побеждает на праймериз республиканцев в США

Бывший постоянный представитель при ООН Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах (праймериз) республиканцев в США в текущем электоральном цикле.

Как передает Report, победу Хейли в столичном округе Колумбия прогнозируют по итогам обработки примерно 99% бюллетеней ведущие американские СМИ, включая агентство Associated Press, газеты The Washington Post и The New York Times, телеканалы ABC и CNN. По их подсчетам, Хейли получает около 63% голосов на первичных выборах в округе, а ее соперник - экс-президент США Дональд Трамп - примерно 33%.

На праймериз в федеральном округе отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Республиканской партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты. По итогам первичных выборов в округе Колумбия будут распределены голоса 19 делегатов. Хейли, согласно оценкам СМИ, получит их все. Для выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев в первом туре голосования на национальном съезде партии 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо получить 1 215 голосов делегатов.

Эта победа на праймериз стала для Хейли первой в текущей предвыборной борьбе. Она заручилась поддержкой суммарно уже 43 делегатов. Трамп получил к настоящему времени 244 голоса делегатов. Согласно оценкам ряда СМИ, он наберет количество голосов, необходимое для выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев, уже к 12 марта.

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