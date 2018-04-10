Хейли: США ответят на применение химоружия в Сирии

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты примут меры в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе.

Как передает Report, об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности.

«Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. Это войдёт в историю как момент, когда Совет Безопасности либо выполнит свои обязательства, либо продемонстрирует полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае США ответят», — сказала дипломат.

Хейли заявила, что Россия подорвала авторитет ООН своими действиями по Сирии, и призвала «не забывать о российской роли в разрушительной политике (президента Сирии Башара) Асада».