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    Хейли: США ответят на применение химоружия в Сирии

    Россия подорвала авторитет ООН своими действиями по Сирии

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты примут меры в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе.

    Как передает Report, об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности.

    «Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. Это войдёт в историю как момент, когда Совет Безопасности либо выполнит свои обязательства, либо продемонстрирует полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае США ответят», — сказала дипломат.

    Хейли заявила, что Россия подорвала авторитет ООН своими действиями по Сирии, и призвала «не забывать о российской роли в разрушительной политике (президента Сирии Башара) Асада».

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