Хейли: США должны одобрить новый пакет помощи Украине, чтобы не отправлять военных

США должны одобрить новый пакет помощи Украине, чтобы не отправлять своих военных.

США должны одобрить новый пакет помощи Украине, чтобы не отправлять своих военных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила экс-постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

"Украина не просит войска, они просто просят оборудование и боеприпасы, чтобы выиграть эту войну. У них есть большая боевая сила, нам нужно дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, чтобы мы могли предотвратить отправку кого-либо из наших военнослужащих", - сказала она в эфире телеканала ABC.

Хейли также отметила, что президент США Джо Байден должен объяснить американцам важность финансовой поддержки Киева.

"Конгресс терпит неудачу, потому что они говорят, будто вам придется выбирать между Украиной, Израилем и безопасностью границы. Они лгут американскому народу. Это ложная предпосылка. Мы можем сделать и то, и другое", - заключила она.