Хейли советует не испытывать решимость Трампа снова применить силу в Сирии

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Не стоит испытывать решимость президента США Дональда Трампа применить силу еще раз в случае использования химического оружия в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c таким предостережением выступила в среду в эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы ясно говорили сирийцам, россиянам и иранцам подумать хорошенько, прежде чем применять химоружие. Мы предупреждали, что они дважды применяли химоружие, и президент Трамп дважды принимал меры. Не стоит испытывать нас снова, потому что шансы, с моей точки зрения, складываются против них [Сирии, Ирана и РФ]", - утверждала Хейли.

Она также напомнила о том, что тема якобы готовящегося удара правительственных войск Сирии по гражданскому населению в Идлибе обсуждалась на трех заседания Совета Безопасности ООН. "Мы все слышали слухи о химоружии в Идлибе, мы все видели, что происходило, когда они утверждали, будто это совершили "Белые каски" или же другие добровольцы готовятся устроить нападения. Большинство членов Совбеза решительно предостерегли их, сказав, что Соединенные Штаты и их союзники разберутся не только с химоружием, но и с любым нападением на мирное население Идлиба", - утверждала американский дипломат.