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Хейли считает возможной замену Байдена более молодым кандидатом после дебатов

Хейли считает возможной замену Байдена более молодым кандидатом после дебатов Демократы выдвинут более молодого кандидата в президенты США после выступления лидера США Джо Байдена на дебатах.
Другие страны
29 июня 2024 г. 17:59

Демократы выдвинут более молодого кандидата в президенты США после выступления лидера США Джо Байдена на дебатах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом бывшая участница президентской гонки в США, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли заявила в интервью газете The Wall Street Journal.

"Они будут действовать разумно: они приведут кого-то помоложе, они приведут кого-то энергичного, они приведут кого-то проверенного", - сказала она.

Хейли призвала республиканцев подготовиться к такому развитию событий, потому что Демократическая партия "не сможет выжить, если позволит Джо Байдену остаться кандидатом".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.

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