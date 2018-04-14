Хейли пригрозила в ООН новым ударом США по Сирии

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза пригрозила новым ракетным ударов по Сирии.

Как передает Report, постпред США при ООН заявила, что американский лидер Дональд Трамп готов нанести новые удары по Сирии, если там будут зафиксированы очередные химатаки.

"Президент сказал, что если будут новые атаки, то мы готовы действовать", — сказала она, предупредив, что "красные линии" президента США действую, когда их кто-то пытается пересечь.

США, Британия и Франция в субботу ночью нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.