Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет отправил в отставку главу разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Джеффри Круза.

Министр обороны США Пит Хегсет отправил в отставку главу разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Джеффри Круза.

Как передает Report , об этом сообщает Washington Post со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

Собеседники газеты не назвали точную причину увольнения, предположив лишь возможную "утрату доверия" со стороны Хегсета.

В самом американском министерстве обороны и его разведывательном управлении новость пока не прокомментировали.

Отмечается, что Круз стал последним высокопоставленным военным или офицером разведуправления, лишившимся своей должности в ходе масштабной чистки высших чинов органов национальной безопасности. Увольнения, как указывает издание, последовал за предварительной оценкой РУМО — главного разведывательного подразделения Пентагона — военных ударов по трем основным ядерным объектам Ирана в июне, что вызвало резкую реакцию администрации Трампа.

В предварительном отчете оценивалось, что ядерный потенциал Ирана был отброшен всего на несколько месяцев, в отличие от заявлений Хегсета и президента США Дональда Трампа о том, что этот потенциал был "уничтожен".