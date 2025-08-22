О нас

Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона

Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона Министр обороны США Пит Хегсет отправил в отставку главу разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Джеффри Круза.
Другие страны
22 августа 2025 г. 22:46
Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет отправил в отставку главу разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Джеффри Круза.

Как передает Report, об этом сообщает Washington Post со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

Собеседники газеты не назвали точную причину увольнения, предположив лишь возможную "утрату доверия" со стороны Хегсета.

В самом американском министерстве обороны и его разведывательном управлении новость пока не прокомментировали.

Отмечается, что Круз стал последним высокопоставленным военным или офицером разведуправления, лишившимся своей должности в ходе масштабной чистки высших чинов органов национальной безопасности. Увольнения, как указывает издание, последовал за предварительной оценкой РУМО — главного разведывательного подразделения Пентагона — военных ударов по трем основным ядерным объектам Ирана в июне, что вызвало резкую реакцию администрации Трампа.

В предварительном отчете оценивалось, что ядерный потенциал Ирана был отброшен всего на несколько месяцев, в отличие от заявлений Хегсета и президента США Дональда Трампа о том, что этот потенциал был "уничтожен".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin müdafiə naziri kəşfiyyat idarəsinin rəhbərini vəzifəsindən azad edib

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi