Хегсет: Страны НАТО к саммиту в Гааге могут увеличить военные расходы до 5% ВВП

Министр обороны США Пит Хегсет считает, что странам НАТО удастся договориться о взятии на себя обязательства нарастить расходы на оборону до 5% ВВП к саммиту альянса в Гааге, который пройдет 24-25 июня.

Министр обороны США Пит Хегсет считает, что странам НАТО удастся договориться о взятии на себя обязательства нарастить расходы на оборону до 5% ВВП к саммиту альянса в Гааге, который пройдет 24-25 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал по прибытии на встречу министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Мы собрались здесь, чтобы продолжить работу, начатую президентом [США Дональдом] Трампом, касающуюся обязательства по выделению всеми странами альянса 5% ВВП на оборону, о чем, как мы считаем, удастся договориться. Это должно произойти к саммиту в Гааге, который пройдет позднее в этом месяце", - сказал он.

Саммит НАТО в Гааге состоится 24-25 июня. Ожидается, что на нем странам альянса будет предложено повысить целевой уровень своих военных расходов с нынешних 2% до 5% ВВП, как того ранее потребовал Трамп. Согласия по поводу увеличения трат на оборону среди стран НАТО нет: в случае повышения военных расходов они будут вынуждены сократить социальные обязательства, что грозит ухудшением внутриполитической ситуации и масштабным экономическим кризисом.