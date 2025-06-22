Хегсет: США в Иране впервые применили авиабомбы MOP в боевых условиях

США использовали в Иране бомбардировщик B2 Spirit для первого применения высокоточных авиабомб GBU-57, известных под названием Massive Ordnance Penetrator (MOP).

США использовали в Иране бомбардировщик B2 Spirit для первого применения высокоточных авиабомб GBU-57, известных под названием Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Как передает Report, об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет, выступая на совместной с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэном Кейном пресс-конференции.

"Для нанесения этого удара потребовалась самая продолжительная с 2001 года миссия бомбардировщика B2 Spirit. Это также стало первым оперативным применением Massive Ordnance Penetrator", - сказал он.

Отметим, что такой вид бомб предназначен для поражения хорошо укрепленных подземных военных объектов.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн отметил, что Пентагон применил для нанесения ударов по Ирану семь бомбардировщиков B-2 Spirit.

"Основной ударный компонент состоял из семи бомбардировщиков B-2 Spirit. На борту каждого из них было по два члена экипажа", - сказал он.