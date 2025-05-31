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Хегсет: США изучают войну в Украине и меняют подход к оборонным закупкам

Хегсет: США изучают войну в Украине и меняют подход к оборонным закупкам США изучают опыт ведения боевых действий в Украине и меняют свой подход к системе закупок вооружений.
Другие страны
31 мая 2025 г. 08:02
Хегсет: США изучают войну в Украине и меняют подход к оборонным закупкам

США изучают опыт ведения боевых действий в Украине и меняют свой подход к системе закупок вооружений.

Как передает Report, об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет, выступая на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Трансляция велась на сайте Пентагона.

"Как и многие из вас, мы на примере украинской войны поняли, что характер ведения боевых действий быстро меняется. Мы больше не можем позволить себе осуществлять оборонные закупки так, как это делалось в прошлом. Теперь невозможно проводить месяцы и годы в ожидании безупречных систем <...>, которые поступят на вооружение с опозданием и перерасходом бюджета", - сказал он.

Шеф Пентагона добавил, что США работают над "оперативным внедрением новейших технологий, поскольку это даст им возможность лучше сдерживать врагов".

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