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Хегсет распорядился сократить занимаемые генералами ВС руководящие должности

Хегсет распорядился сократить занимаемые генералами ВС руководящие должности Министр обороны США Пит Хегсет распорядился в понедельник сократить 20% руководящих должностей в американских вооруженных силах, которые занимают генералы.
Другие страны
6 мая 2025 г. 03:56
Хегсет распорядился сократить занимаемые генералами ВС руководящие должности

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить 20% руководящих должностей в американских вооруженных силах, которые занимают генералы.

Как передает Report, соответствующий меморандум опубликовал Пентагон.

"Важнейшим шагом является устранение излишней силовой структуры для оптимизации и упорядочения руководства за счет сокращения избыточных должностей генералов и командующих ВМС", - пояснил свое решение министр.

С момента вступления в должность Хегсет уже распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна.

Пентагон сокращает расходы и сотрудников в рамках более широких усилий в федеральном правительстве, которыми руководит Белый дом. На прошлой неделе Хегсет приказал провести масштабные преобразования в ВС, чтобы "создать более эффективные и смертоносные силы", включая слияние или закрытие штабов, списание устаревших транспортных средств и самолетов.

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