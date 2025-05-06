Хегсет распорядился сократить занимаемые генералами ВС руководящие должности

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить 20% руководящих должностей в американских вооруженных силах, которые занимают генералы.
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"Важнейшим шагом является устранение излишней силовой структуры для оптимизации и упорядочения руководства за счет сокращения избыточных должностей генералов и командующих ВМС", - пояснил свое решение министр.
С момента вступления в должность Хегсет уже распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна.
Пентагон сокращает расходы и сотрудников в рамках более широких усилий в федеральном правительстве, которыми руководит Белый дом. На прошлой неделе Хегсет приказал провести масштабные преобразования в ВС, чтобы "создать более эффективные и смертоносные силы", включая слияние или закрытие штабов, списание устаревших транспортных средств и самолетов.