Хегсет распорядился сократить занимаемые генералами ВС руководящие должности

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился в понедельник сократить 20% руководящих должностей в американских вооруженных силах, которые занимают генералы.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить 20% руководящих должностей в американских вооруженных силах, которые занимают генералы.

Как передает Report , соответствующий меморандум опубликовал Пентагон.

"Важнейшим шагом является устранение излишней силовой структуры для оптимизации и упорядочения руководства за счет сокращения избыточных должностей генералов и командующих ВМС", - пояснил свое решение министр.

С момента вступления в должность Хегсет уже распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна.

Пентагон сокращает расходы и сотрудников в рамках более широких усилий в федеральном правительстве, которыми руководит Белый дом. На прошлой неделе Хегсет приказал провести масштабные преобразования в ВС, чтобы "создать более эффективные и смертоносные силы", включая слияние или закрытие штабов, списание устаревших транспортных средств и самолетов.