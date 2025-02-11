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Хегсет: Президент США хочет нарастить военный бюджет и поддерживать его на уровне 3% ВВП

Хегсет: Президент США хочет нарастить военный бюджет и поддерживать его на уровне 3% ВВП Президент США Дональд Трамп планирует увеличить военные расходы и поддерживать их на уровне по меньшей мере 3% национального ВВП.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 23:58
Хегсет: Президент США хочет нарастить военный бюджет и поддерживать его на уровне 3% ВВП

Президент США Дональд Трамп планирует увеличить военные расходы и поддерживать их на уровне по меньшей мере 3% национального ВВП.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время общения с журналистами в Штутгарте.

"Я думаю, что США нужно тратить больше, чем была готова администрация экс-президента Джо Байдена, которая исторически не инвестировала достаточное количество средств в потенциал наших вооруженных сил", - заявил министр обороны.

По его словам, в данном направлении необходимы реформы.

"Мы не должны опускаться как минимум ниже 3%. Это мнение, которое, как я знаю, разделяет президент Трамп. Послушайте, любой министр обороны солгал бы, если бы сказал, что не хочет большего. Вы всегда хотите большего, но мы живем в условиях жестких финансовых ограничений. И нам нужно ответственно относиться к долларам налогоплательщиков", - резюмировал Хегсет.

Напомним, что в декабре Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 895 млрд долларов.

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