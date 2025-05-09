Хегсет отменил визит в Израиль

Министр обороны США Пит Хегсет отменил визит в Израиль, запланированный на начало следующей недели.

Министр обороны США Пит Хегсет отменил визит в Израиль, запланированный на начало следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на газету The Jerusalem Post, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Ранее портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщал, что Хегсет планировал посетить Израиль перед поездкой президента Дональда Трампа на Ближний Восток. Ожидалось, что визит главы Пентагона состоится 12 мая.

В рамках визита Хегсет должен был встретиться с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, а также с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Напомним, Белый дом объявил, что Трамп посетит Ближний Восток с 13 по 16 мая. В рамках турне он планирует визиты в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.