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Хегсет отменил визит в Израиль

Хегсет отменил визит в Израиль Министр обороны США Пит Хегсет отменил визит в Израиль, запланированный на начало следующей недели.
Другие страны
9 мая 2025 г. 15:17
Хегсет отменил визит в Израиль

Министр обороны США Пит Хегсет отменил визит в Израиль, запланированный на начало следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на газету The Jerusalem Post, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Ранее портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщал, что Хегсет планировал посетить Израиль перед поездкой президента Дональда Трампа на Ближний Восток. Ожидалось, что визит главы Пентагона состоится 12 мая.

В рамках визита Хегсет должен был встретиться с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, а также с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Напомним, Белый дом объявил, что Трамп посетит Ближний Восток с 13 по 16 мая. В рамках турне он планирует визиты в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

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