Хегсет назвал Трампа отличным переговорщиком в контексте войны России против Украины

Американский президент Дональд Трамп умеет отлично заключать сделки.

Американский президент Дональд Трамп умеет отлично заключать сделки.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, говоря об урегулировании российско-украинского конфликта.

"У нас есть идеальный специалист по сделкам, который готов вести переговоры с позиции силы", - сказал Хегсет.

"Никто не получит то, что он хочет", - добавил глава Пентагона, говоря о возможных результатах переговоров по Украине.

Хегсет, говоря о способностях Трампа вести переговоры, подчеркнул, что президент США умеет находить неожиданные решения: "Там, где многие годами играли в шашки, президент Трамп играет в шахматы".