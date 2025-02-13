Хегсет назвал Трампа отличным переговорщиком в контексте войны России против Украины

Американский президент Дональд Трамп умеет отлично заключать сделки.
Как передает Report, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, говоря об урегулировании российско-украинского конфликта.
"У нас есть идеальный специалист по сделкам, который готов вести переговоры с позиции силы", - сказал Хегсет.
"Никто не получит то, что он хочет", - добавил глава Пентагона, говоря о возможных результатах переговоров по Украине.
Хегсет, говоря о способностях Трампа вести переговоры, подчеркнул, что президент США умеет находить неожиданные решения: "Там, где многие годами играли в шашки, президент Трамп играет в шахматы".