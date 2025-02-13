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Хегсет назвал Трампа отличным переговорщиком в контексте войны России против Украины

Хегсет назвал Трампа отличным переговорщиком в контексте войны России против Украины Американский президент Дональд Трамп умеет отлично заключать сделки.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 22:03
Хегсет назвал Трампа отличным переговорщиком в контексте войны России против Украины

Американский президент Дональд Трамп умеет отлично заключать сделки.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, говоря об урегулировании российско-украинского конфликта.

"У нас есть идеальный специалист по сделкам, который готов вести переговоры с позиции силы", - сказал Хегсет.

"Никто не получит то, что он хочет", - добавил глава Пентагона, говоря о возможных результатах переговоров по Украине.

Хегсет, говоря о способностях Трампа вести переговоры, подчеркнул, что президент США умеет находить неожиданные решения: "Там, где многие годами играли в шашки, президент Трамп играет в шахматы".

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəhbəri: Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsi kontekstində uğurlu danışıqlar aparır

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