Хегсет использовал 12 чатов в Signal для нужд Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет использовал несколько чатов в мессенджере Signal для дел ведомства, в том числе и для военных нужд.

Глава Пентагона Пит Хегсет использовал несколько чатов в мессенджере Signal для дел ведомства, в том числе и для военных нужд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников, Хегсет использовал не менее 12 чатов. В одном из них он сказал своим помощникам информировать иностранные правительства о разворачивающейся военной операции. Хегсет также использовал мессенджер для обсуждения выступлений в СМИ, зарубежных поездок, своего расписания и другой несекретной, но конфиденциальной информации.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что кабинет Хегсета в Пентагоне был оборудован незащищенной точкой выхода в интернет в обход установленных протоколов безопасности. Министр выходил в интернет по незащищенному каналу для использования Signal. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Хегсет установил мессенджер, не предназначенный для передачи секретной информации, на своем компьютере в Пентагоне, чтобы компенсировать отсутствие сотовой связи.