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Хегсет: Говорящие на Западе о необходимости победы Украины не имеют такого плана

Хегсет: Говорящие на Западе о необходимости победы Украины не имеют такого плана Никто из рассуждающих на Западе о необходимости обеспечения победы Украины в идущем на ее территории вооруженном конфликте не имеет плана достижения подобного рода цели.
Другие страны
13 июня 2025 г. 01:14
Хегсет: Говорящие на Западе о необходимости победы Украины не имеют такого плана

Никто из рассуждающих на Западе о необходимости обеспечения победы Украины в идущем на ее территории вооруженном конфликте не имеет плана достижения подобного рода цели.

Как передает Report, об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, он утверждал, что Вашингтон готов к переговорам о мирном урегулировании российско-украинского конфликта. "Никто не говорит о капитуляции. Мы говорим о достижении мира путем переговоров", - заверил Хегсет. "Мы готовы выработать путем переговоров то, что, как мы надеемся, окажется прочным миром", - сказал шеф Пентагона. "Однако никто из тех, кто рассуждает о победе, о том, чтобы взять верх, еще не представил мне план, позволяющий выдавить российскую армию с оккупированных территорий", - подчеркнул Хегсет.

Кроме того, министр отверг сведения американской печати о том, что он на самом начальном этапе работы администрации Дональда Трампа неверно понял распоряжения президента США и потому приказал приостановить поставки Киеву оружия и военной техники. "Один из многих заголовков фейковых новостей, с которыми нам пришлось столкнуться", - заявил по этому поводу Хегсет. По его словам, подобного рода материалы пишутся "крайне заидеологизированными и очень плохо осведомленными репортерами, строящими догадки о делах, о которых они ничего не знают", в попытке нанести политический ущерб администрации Трампа. "Говорю, что эта публикация неточна", - добавил глава военного ведомства.

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