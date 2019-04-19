На канале HBO высказались против употребления Трампом фраз из "Игры престолов"

Руководство телеканала HBO выступает против того, чтобы президент США Дональд Трамп употреблял фразы из сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) или иным образом ссылался на него в своих политических заявлениях.

Об этом сообщил в четверг агентству Bloomberg официальный представитель канала, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Хотя мы можем понять энтузиазм в отношении "Игры престолов" сейчас, когда вышел его последний сезон, мы по-прежнему предпочитаем, чтобы нашу интеллектуальную собственность не использовали в политических целях", - приводит агентство комментарий представителя HBO. Руководство канала и ранее уже высказывалось против этого.

Трамп не раз в своих сообщениях в соцсетях ссылался на сериал. В четверг он в связи с публикацией сокращенной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера разместил в Twitter фотоколлаж, в котором использован фирменный шрифт "Игры престолов". Он также не раз употреблял фразы из сериала. К примеру, в январе, говоря о планах строительства барьера на границе США и Мексики, он написал: "Стена близко". Это напоминает выражение "зима близко", которое произносят в сериале.

В ноябре 2018 года американский лидер написал в Twitter: "Санкции близко. Пятое ноября". В этот день должны были вступить санкции в отношении Ирана.