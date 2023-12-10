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Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины Хавьер Милей принес присягу в качестве президента Аргентины.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 20:11
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

Хавьер Милей принес присягу в качестве президента Аргентины.

Как сообщает Report, церемония прошла в здании Конгресса.

После присяги уходящий глава государства Альберто Фернандес вручил Милею президентскую ленту и жезл.

"Аргентинцы выразили стремление к переменам", – сказал Милей в первой речи в качестве президента перед зданием Конгресса

Либертарианец Милей победил во втором туре президентских выборов в Аргентине, набрав почти 56% голосов, опередив своего противника, кандидата от правящей левоцентристской коалиции "Союз ради родины", министра экономики Серхио Масса (44%). Во внутренней политике Милей выступает за минимальное вмешательство государства, хочет упразднить Центральный банк страны и предлагает заменить национальную валюту песо на американский доллар.

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