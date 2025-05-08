Хаваджа Асиф: Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией

Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией, но третьи страны уже работают над разрядкой ситуации.

Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией, но третьи страны уже работают над разрядкой ситуации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

"На данный момент у нас нет никаких прямых связей с индийской стороной, но я полагаю, что некоторые международные державы или страны, имеющие хорошие отношения с обеими сторонами, уже пытаются разрядить ситуацию", - сказал Асиф.

Отметим, что 6 мая Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана и региону Азад Кашмир якобы в ответ на теракт в районе Пахалгам 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Правительство Исламабада объявило, что в результате индийских атак были поражены 6 гражданских объектов и погибли 26 человек.