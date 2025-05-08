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Хаваджа Асиф: Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией

Хаваджа Асиф: Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией, но третьи страны уже работают над разрядкой ситуации.
Другие страны
8 мая 2025 г. 01:45
Хаваджа Асиф: Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией

Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией, но третьи страны уже работают над разрядкой ситуации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

"На данный момент у нас нет никаких прямых связей с индийской стороной, но я полагаю, что некоторые международные державы или страны, имеющие хорошие отношения с обеими сторонами, уже пытаются разрядить ситуацию", - сказал Асиф.

Отметим, что 6 мая Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана и региону Азад Кашмир якобы в ответ на теракт в районе Пахалгам 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Правительство Исламабада объявило, что в результате индийских атак были поражены 6 гражданских объектов и погибли 26 человек.

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