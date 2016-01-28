Президент Ирана в Париже провел встречу с главой Сената Франции

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани прибыл накануне вечером с визитом в Париж, cообщает Report со ссылкой на IRNA.

В первый день визита иранский президент провел встречу с главой Сената Франции Жераром Ларше. Стороны встречи поддержали идею повышения уровня двусторонних отношений между странами и обсудили региональные и международные события.

Кроме того, Рухани отметил, что соглашение по ядерной программе Ирана еще раз подтверждает значимую роль дипломатии и переговоров.

В свою очередь Ларше обратил внимание, что снятие с Ирана санкций позволяет Тегерану и Парижу укреплять двусторонние связи.