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    Президент Ирана в Париже провел встречу с главой Сената Франции

    Хасан Рухани прибыл накануне вечером с визитом в Париж

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани прибыл накануне вечером с визитом в Париж, cообщает Report со ссылкой на  IRNA.

    В первый день визита иранский президент провел встречу с главой Сената Франции Жераром Ларше. Стороны встречи поддержали идею повышения уровня двусторонних отношений между странами и обсудили региональные и международные события.

    Кроме того, Рухани отметил, что соглашение по ядерной программе Ирана еще раз подтверждает значимую роль дипломатии и переговоров.

    В свою очередь Ларше обратил внимание, что снятие с Ирана санкций позволяет Тегерану и Парижу укреплять двусторонние связи.

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