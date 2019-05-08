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США намерены в скором времени ввести новые санкции против Ирана

Хасан Роухани приостановил исполнение обязательств по СВПД

США планируют очень скоро ввести новые санкции против Ирана. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду специальный помощник президента США Тим Моррисон.

"В скором времени ожидайте новых санкций. Очень скоро", - сказал Моррисон на пресс-конференции.

8 мая президент Ирана Хасан Рухани объявил о приостановке исполнения части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) - соглашению по ядерной программе Тегерана с пятеркой мировых держав.

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