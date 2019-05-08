США намерены в скором времени ввести новые санкции против Ирана

США планируют очень скоро ввести новые санкции против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду специальный помощник президента США Тим Моррисон.

"В скором времени ожидайте новых санкций. Очень скоро", - сказал Моррисон на пресс-конференции.

8 мая президент Ирана Хасан Рухани объявил о приостановке исполнения части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) - соглашению по ядерной программе Тегерана с пятеркой мировых держав.