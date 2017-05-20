Хасан Роухани лидирует на президентских выборах в Иране

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на президентских выборах после подсчета 37 миллионов голосов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

По данным источника агентства, Роухани набирает 21,6 миллиона голосов после подсчета 37 из 40 миллионов бюллетеней. За ним следует аятолла Ибрахим Раиси с 14 миллионами голосов.

"Все закончилось, Роухани победил", — цитирует агентство слова своего источника. Он также добавил, что осталось подсчитать порядка 4 миллионов голосов.