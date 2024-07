Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании, заявив, что будет участвовать в выборах президента США.

Как передает Report, об этом говорится публикации в соцсети "Х".

"Меня зовут Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - отметила она.

В другой публикации она призвала "присоединиться к борьбе".